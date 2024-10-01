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Широков: зачем Кордобе переходить в "Спартак"? Клуб ни на что не претендует

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Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе форварда "Краснодара" Джона Кордобы в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"
"Зачем Кордобе переходить в "Спартак"? Только потому, что это один из популярных клубов страны? Последнее время они ни на что не претендуют, а посмотрите на "Краснодар" в том сезоне. Какой смысл переходить. Только если вопрос в деньгах. Он может и зимой перейти, если "Спартак" будет заинтересован", - сказал Широков.

Джон Кордоба перешел в "Краснодар" в июле 2021 года из немецкой "Герты", на его счету 49 забитых мячей и 18 голевых передач в 94 матчах за "быков". В последней игре краснодарской команды 31-летний колумбийский форвард помог одержать победу над петербургским "Зенитом" (2:0). Контракт с нападающим действует до 30 июня 2025 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

По итогам 10 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка, столько же у московского "Локомотива", "Зенит" занимает третье место с 23-мя набранными баллами. Московский "Спартак" после поражения в дерби с "железнодорожниками" опустился на шестую строчку, в активе красно-белых 16 очков.

Источник: "Чемпионат"

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