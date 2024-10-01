Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
0 - 4 0 4
БрестЗавершен
Штутгарт
1 - 1 1 1
СпартаЗавершен
Байер
1 - 0 1 0
Милан2 тайм
Слован
0 - 4 0 4
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
2 - 0 2 0
ПСЖ2 тайм
Интер
3 - 0 3 0
Црвена Звезда2 тайм
Боруссия Д
6 - 1 6 1
Селтик2 тайм
ПСВ
1 - 0 1 0
Спортинг2 тайм
Барселона
4 - 0 4 0
Янг Бойз2 тайм

Галактионов: Пиняев набрал хорошую форму, матч с "Оренбургом" тому подтверждение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об игре Сергея Пиняева в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Сергей набрал хорошую форму, этот матч тому подтверждение. Забил два мяча, в атаке был очень полезен. Всегда обращаем внимание и на положительные моменты, и на те, на которые нужно реагировать", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Сегодня, 1-го октября, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. В составе команды Михаила Галактионова дубль на свой счет записал Сергей Пиняев, забитым мячом в составе гостей отметился Саид Сахархизан.

В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за "Локомотив" во всех турнирах 13 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Михаил Галактионов Локомотив Сергей Пиняев Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится