"Сергей набрал хорошую форму, этот матч тому подтверждение. Забил два мяча, в атаке был очень полезен. Всегда обращаем внимание и на положительные моменты, и на те, на которые нужно реагировать", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Сегодня, 1-го октября, московский "Локомотив" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Кубка России. В составе команды Михаила Галактионова дубль на свой счет записал Сергей Пиняев, забитым мячом в составе гостей отметился Саид Сахархизан.
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за "Локомотив" во всех турнирах 13 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Галактионов: Пиняев набрал хорошую форму, матч с "Оренбургом" тому подтверждение
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об игре Сергея Пиняева в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"