"Все хорошо. Вернусь в состав совсем скоро. Матч против «Крыльев» под вопросом, но после него уже точно вернусь! В общей группе пока не тренируюсь", - цитирует Морозова "СЭ".
В текущем сезоне Евгений Морозов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 4 миллиона евро.
После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24-мя набранными очками. В следующем туре московский клуб сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Защитник "Локомотива" Морозов: все хорошо, вернусь в состав совсем скоро
Защитник "Локомотива" Евгений Морозов рассказал о своем восстановлении.
Фото: ФК "Локомотив"