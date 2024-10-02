- "Зенит" ошибся с трансфером Соболева? Конечно. Он им не нужен. Тут больше, наверное, желание хлопнуть по носу "Спартак", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
27-летний Соболев стал игроком клуба с берегов Невы в конце августа, подписав трехлетний трудовой договор. По данным СМИ, за продажу Соболева "Спартак" выручил около 10 миллионов евро.
Нападающий принял участие в трех матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. На счету футболиста одна результативная передача в матче Кубка России.
"Зенит" имеет в своем активе 23 очка и располагается на третьей строчке в таблице РПЛ. Сегодня, 2 октября, команда Сергея Семака встретится с "Акроном" в рамках Кубка России, начало игры запланировано на 21:15 мск.
Агент Селюк: "Зенит" ошибся с трансфером Соболева, он им не нужен
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что нападающий Александр Соболев не нужен петербургскому "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"