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Агент Селюк: "Зенит" ошибся с трансфером Соболева, он им не нужен

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что нападающий Александр Соболев не нужен петербургскому "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" ошибся с трансфером Соболева? Конечно. Он им не нужен. Тут больше, наверное, желание хлопнуть по носу "Спартак", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".

27-летний Соболев стал игроком клуба с берегов Невы в конце августа, подписав трехлетний трудовой договор. По данным СМИ, за продажу Соболева "Спартак" выручил около 10 миллионов евро.

Нападающий принял участие в трех матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. На счету футболиста одна результативная передача в матче Кубка России.

"Зенит" имеет в своем активе 23 очка и располагается на третьей строчке в таблице РПЛ. Сегодня, 2 октября, команда Сергея Семака встретится с "Акроном" в рамках Кубка России, начало игры запланировано на 21:15 мск.

Дмитрий Селюк Александр Соболев Зенит
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