Воспитанник "Динамо" в текущем сезоне принял участие в 10 матчах РПЛ, записал на свой счет четыре гола и дважды ассистировал партнерам.
- Этот сезон для Тюкавина является переходным, сейчас он ищет себя, думаю. Многие уже изучили его игру и знают, как против него действовать. Главное, чтобы он не сдался, а продолжал также упорно работать. Уверен, голы его точно придут, - цитирует экс-наставника "Динамо" "РБ Спорт".
Котракт Тюкавина с "Динамо" действует до лета 2028 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро.
Столичная команда в текущем сезоне под руководством Марцела Лички набрала 20 очков и располагается на четвертой строчке в таблице.
Силкин: многие уже изучили игру Тюкавина и знают, как против него действовать
Сергей Силкин, экс-тренер "Динамо", высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"