"Давит ли ситуация с заканчивающимся контрактом? Как говорит Станислав Саламович Черчесов, давление - это медицинский термин. У меня оно 120 на 80, то есть хорошее", - заявил Селихов.
Александр Селихов защищает цвета московского "Спартака" с января 2017-го года. Срок действия его контракта с красно-белыми истекает в конце текущего сезона. На счету Александра Селихова 5 матчей за "Спартак" в Кубке России. В матчах РПЛ голкипера на поле пока не появлялся.
Источник: "СЭ"
Вратарь "Спартака" Селихов: давление? Как говорит Черчесов, это медицинский термин
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов высказался о давлении в связи с истекающим контрактом.
Фото: официальный сайт "Спартака"