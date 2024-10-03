"Появление или непоявление Дзюбы в составе "Акрона" не в нашей компетенции. Это решает их тренер. Наверное, это решение он принимал, исходя из каких-то своих задач. Наш тренерский штаб выбирал тактику и стратегию на матч с "Акроном", исходя из нашей игры, из того, как мы можем лучше себя проявить. Мы же постарались выполнить все установки", - заявил Ерохин.
"Зенит" разгромно победил "Акрон" (5:1) в матче группового этапа Кубка России. Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба, выступающий с нового сезона за "Акрон", не попал в заявку своей команды на матч. Дзюба пополнил состав "Акрона" в статусе свободного агента в сентябре. В первых 4-х матчах за тольяттинский клуб на счету форварда 1 забитый мяч и 3 результативные передачи.
В РПЛ "Акрон" после 10-ти туров занимает 9-е место в турнирной таблице. В активе команды 11 набранных очков.
Источник: "Чемпионат"
Ерохин прокомментировал отсутствие Дзюбы в составе "Акрона" на матч с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал отсутствие форварда "Акрона" Артема Дзюбы в заявке на матч Кубка России.
Фото: официальный сайт "Зенита"