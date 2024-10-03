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Панченко: победа над "Ростовом" положительно повлияет на "Химки", эта игра была положительной для нас

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Нападающий "Химок" Кирилл Панченко высказался о победе над "Ростовом" в 5-м туре Кубка России.
Фото: ФК "Химки"
"Победа над "Ростовом" положительно повлияет на "Химки". Сто процентов. Любой матч, который проигрывается, а потом вырывается, это для команды становление. Да и вообще, хорошая, положительная для нас игра", - цитирует Панченко "РБ Спорт".

Вчера, 2-го октября, подмосковные "Химки" одержали победу над "Ростовом" в 5-м туре группового этапа Кубка России (2:2, 8:7 - пен.), проигрывая по ходу встречи в два мяча. Благодаря этой победе, команда Франка Артиги получила путевку в плей-офф Пути регионов, подопечные Валерия Карпина сыграют в плей-офф Пути РПЛ.

После 10-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8-ю набранными очками. В следующем туре "Химки" сыграют на выезде с лидирующим "Краснодаром".

Кирилл Панченко Химки Ростов Кубок России
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