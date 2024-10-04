"В последние годы жизни Черенкова мы работали втроём: Серёжа Родионов — главный, а мы с Фёдором — его помощники. Естественно, его уход стал шоком для всех — и для нас, и для болельщиков. Когда человек в таком раннем возрасте уходит, это особенно тяжело. Жизнь — такая штука, непредсказуемая, не знаешь, когда тебя уберёт. Но мы до сих пор общаемся с его дочкой Настей. Сейчас посмотрим, что за фильм сняли. Кто видел отрывки — говорят, неплохой. Просто надо было это всё делать при его жизни. Федя бы порадовался. Уж он-то — заслужил", - приводит слова Дасаева "Чемпионат".
Фёдор Черенков родился 25 июля 1959 года. Он является воспитанником московских футбольных школ "Кунцево" и "Спартак". В составе красно-белых за 1977-1990 гг. и в 1993 г. полузащитник в общей сложности провёл 494 матча, в которых забил 121 гол и отдал 12 голевых передач. Черенков является трёхкратным чемпионом СССР, чемпионом России, обладателем Кубка России.
Фёдор Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет из-за опухоли головного мозга.
В 2023 году о футболисте сняли художественный фильм "Федя. Народный футболист". В центре сюжете - основные события из жизни Фёдора Черенкова. Его премьерный показ в кинотеатрах страны состоится 31 октября 2024.
Дасаев: уж Черенков-то заслужил, чтобы о нём сняли фильм
Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев высказался по поводу десятой годовщины со дня смерти знаменитого советского футболиста Фёдора Черенкова.
Фото: ФК "Спартак"