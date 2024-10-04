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"Бьемся за него каждую игру". Игрок "Химок" Садыгов ответил на слухи об отставке Артиги

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Нападающий подмосковных "Химок" Илья Садыгов прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"
"Мне кажется, у нас в России больше принято слухам верить, чем правде. Руководство клуба опровергало это, да и мы в команде верим в тренера, бьемся за него каждую игру. У нас подобных разговоров нет. Мы каждый день работаем и готовимся от игры к игре", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".

Франк Артига возглавил подмосковные "Химки" в июне 2024 года. После десяти туров команда из Подмосковья под руководством 48-летнего испанского специалиста, заработав 8 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. В Кубке России красно-чёрные за пять туров заработали 5 очков, обеспечили себе третье место в группе В и выход в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Химки" 6 октября на выезде сыграет против текущего лидера чемпионата - "Краснодара". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Франк Артига Илья Садыгов Химки
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