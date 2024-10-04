"Мне кажется, у нас в России больше принято слухам верить, чем правде. Руководство клуба опровергало это, да и мы в команде верим в тренера, бьемся за него каждую игру. У нас подобных разговоров нет. Мы каждый день работаем и готовимся от игры к игре", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
Франк Артига возглавил подмосковные "Химки" в июне 2024 года. После десяти туров команда из Подмосковья под руководством 48-летнего испанского специалиста, заработав 8 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25. В Кубке России красно-чёрные за пять туров заработали 5 очков, обеспечили себе третье место в группе В и выход в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Химки" 6 октября на выезде сыграет против текущего лидера чемпионата - "Краснодара". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
"Бьемся за него каждую игру". Игрок "Химок" Садыгов ответил на слухи об отставке Артиги
Нападающий подмосковных "Химок" Илья Садыгов прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"