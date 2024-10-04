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Деменко: "Крыльев Советов" могут отобрать очки у "Локомотива" в 11-м туре РПЛ

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Бывший игрок "Крыльев Советов" Максим Деменко поделился ожиданиями от матча самарского клуба с "Локомотива" в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"По-моему мнению, у каждой команды в РПЛ есть шансы победить в любом матче. И мне нравится, что на сегодняшний день мы не можем точно назвать однозначного фаворита в играх. Все бьются. Поэтому, "Крыльев Советов" могут отобрать очки у "Локомотива". Хотя, "железнодорожники" сейчас на ходу", - сказал Деменко.

Встреча московского "Локомотива" и самарских "Крыльев Советов" состоится в это воскресенье, 6 октября, на стадионе "РЖД Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, матч обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым, на VAR будут работать Евгений Буланов и Сергей Иванов.

После 10 туров самарские "Крылья" идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков, московский "Локомотив" занимает второе место с 24-мя набранными очками.

Источник: "РБ Спорт"

Крылья Советов Локомотив Максим Деменко
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