"Что тут комментировать? Закончил человек с большим футболом, только и всего. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть. Может в Первой лиге где-то еще поиграет, может в премьер-лиге. Глушаков умеет играть в футбол и, возможно, кому-то понадобится", - сказал Ловчев.
37-летний Денис Глушаков этим летом перешел в подмосковные "Химки" в статусе свободного агента. Хавбек провел за красно-черных восемь игр, в которых не отметился результативными действиями. Руководство клуба отправило Глушакова во вторую команду из-за перебора футболистов в составе. В начале октября Денис принял решение перейти в клуб "СКА-Ростов" из Медиалиги, при этом он продолжает оставаться игроком "Химок".
Источник: "РИА Новости Спорт"
Ловчев: Глушаков закончил с большим футболом. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал решение полузащитника Дениса Глушакова перейти в клуб из Медиалиги "СКА-Ростов".
Фото: ФК "Химки"