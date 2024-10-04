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Ловчев: Глушаков закончил с большим футболом. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть

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Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал решение полузащитника Дениса Глушакова перейти в клуб из Медиалиги "СКА-Ростов".
Фото: ФК "Химки"
"Что тут комментировать? Закончил человек с большим футболом, только и всего. Деньги зарабатывать надо, а в Медиалиге они есть. Может в Первой лиге где-то еще поиграет, может в премьер-лиге. Глушаков умеет играть в футбол и, возможно, кому-то понадобится", - сказал Ловчев.

37-летний Денис Глушаков этим летом перешел в подмосковные "Химки" в статусе свободного агента. Хавбек провел за красно-черных восемь игр, в которых не отметился результативными действиями. Руководство клуба отправило Глушакова во вторую команду из-за перебора футболистов в составе. В начале октября Денис принял решение перейти в клуб "СКА-Ростов" из Медиалиги, при этом он продолжает оставаться игроком "Химок".

Источник: "РИА Новости Спорт"

Денис Глушаков Евгений Ловчев
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