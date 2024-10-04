"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал процедуру апелляционного арбитража по иску Владимира Федотова к ЦСКА. Арбитражное разбирательство находится на ранней стадии, никакой дополнительной информации пока нет", - приводит слова представителей пресс-службы CAS ТАСС.
Московский ЦСКА после двух лет работы отправил Владимира Федотова в отставку 3 июня 2024 года. 58-летний специалист хочет получить от "армейского" клуба компенсацию в размере 200 млн рублей, так как заключённый контракт был расторгнут досрочно. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза в августе отказом ответила на это требование тренера.
Под руководством Владимира Федотова ЦСКА в сезоне-2022/23 завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России.
Иск экс-тренера ЦСКА Федотова к клубу зарегистрирован Спортивным арбитражным судом
Иск бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова к клубу зарегистрирован Спортивным арбитражным судом.
Фото: ПФК ЦСКА