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Нигматуллин: Сафонов выглядел органично в основном составе "ПСЖ", но еще нужно время на адаптацию

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал свой комментарий по поводу выступления Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
Напомним, на этой неделе основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки в матче Лиги чемпионов с "Арсеналом" (0:2). Позже в СМИ появилась информация, что наставник "ПСЖ" Луис Энрике недоволен игрой итальянца и может сделать Сафонова первым номером парижан.

- За один матч в запас обычно не отсылают, но звоночек есть. В целом, Матвей выглядел органично в основном составе, понятно, нужно еще время на адаптацию, - цитирует Нигматуллина "Спорт день за днём".

Сафонов стал игроком "ПСЖ" в летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара" за 20 млн евро. На счету вратаря две игры в Лиге 1 и два пропущенных мяча. Также вратарь провел одну встречу в Лиге чемпионов - против "Жироны" (1:0).

Руслан Нигматуллин Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Лига 1
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