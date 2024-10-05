"Есть ли особенное отношение судей к "Краснодару"? Пусть на этот вопрос ответит департамент судейства, который несет ответственность за арбитров. Если это происходит, значит, кого-то устраивает. Но не является нормальным. Визуально кажется, что сейчас "Краснодару" и правда благоволят, а махачкалинскому "Динамо", мягко скажем, не очень", - сказал Лапочкин.
Встреча "Краснодара" и "Зенита" прошла в рамках 10-го тура РПЛ, на 14-й минуте защитник "быков" Витор Тормена наступил на область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал желтую карточку. Петербургский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, чтобы оспорить это решение. Эксперты пришли к выводу, что Сухой ошибочно не показал защитнику "Краснодара" красную карточку.
Петербургский "Зенит" проиграл "Краснодару" в 10-м туре РПЛ со счетом 0:2, голами в составе "быков" отметились Джон Кордоба и Фёдор Смолов.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-арбитр Лапочкин: кажется, что судьи сейчас "Краснодару" благоволят, а махачкалинскому "Динамо" не очень
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал некоторые решение главных судей матчей в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"