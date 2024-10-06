"Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали", - цитирует Кафанова "СЭ".
Голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Российский вратарь провел за парижан во всех турнирах три матча, пропустил два мяча и сохранил свои ворота "сухими" в одной встрече. На счету Сафонова 13 матче за сборную России.
Ранее стало известно, что сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России. На данный момент сборная России не имеет соперника на октябрьский тренировочный сбор.
Кафанов объяснил, почему Сафонов не вызван на октябрьские сборы национальной команды
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не вызван на октярбьские сборы.
Фото: ФК "ПСЖ"