Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Факел
14:00
Динамо МхНе начат
Локомотив
16:30
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ХимкиНе начат
Динамо
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
15:00
ЕнисейНе начат
Алания
17:00
ЧерноморецНе начат
Сочи
19:00
ЧайкаНе начат
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
16:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Брайтон
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АтлетикНе начат
Алавес
17:15
БарселонаНе начат
Севилья
19:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
13:30
КальяриНе начат
Болонья
16:00
ПармаНе начат
Лацио
16:00
ЭмполиНе начат
Монца
19:00
РомаНе начат
Фиорентина
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
18:30
БаварияНе начат
Штутгарт
20:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
16:00
НантНе начат
Реймс
18:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
ЛансНе начат
Брест
18:00
ГаврНе начат
Ницца
21:45
ПСЖНе начат

Кафанов объяснил, почему Сафонов не вызван на октябрьские сборы национальной команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов не вызван на октярбьские сборы.
Фото: ФК "ПСЖ"
"Потому что непонятно, будут игры или нет. Пока нет подтвержденных игр, поэтому и не вызывали", - цитирует Кафанова "СЭ".

Голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Российский вратарь провел за парижан во всех турнирах три матча, пропустил два мяча и сохранил свои ворота "сухими" в одной встрече. На счету Сафонова 13 матче за сборную России.

Ранее стало известно, что сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России. На данный момент сборная России не имеет соперника на октябрьский тренировочный сбор.

Виталий Кафанов Сборная России ПСЖ Матвей Сафонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится