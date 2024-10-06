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Пономарев: Пиняев не играет даже на половину от уровня Аршавина

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о нападающем "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
"Про Пиняева кричали, что уедет в Европу, в "Манчестер Юнайтед", но по итогу он не может обрести статус лидера даже в своем клубе. Сравнения с Аршавиным? Пиняев не играет даже на 50% от уровня Аршавина. Пока Европа ему не светит", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка.

Владимир Пономарев Сергей Пиняев Локомотив
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