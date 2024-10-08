- Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например, читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову, - цитирует защитника "Спартака" РБК.
28-летний Чернов пополнил состав красно-белых в феврале 2022 года, подписав контракт на четыре года. В текущем сезоне защитник появлялся на поле в четырех матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость Никиты Чернова оценивается в два миллиона евро.
На данный момент "Спартак" набрал в 11-ти матчах 19 очков и занимает шестую строчку в таблице РПЛ. Следующим соперником красно-белых станет "Краснодар", игра пройдет 19 октября в Москве.
Защитник "Спартака" Чернов: не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например, читать о себе ложь
Никита Чернов, защитник столичного "Спартака", рассказал, что его может вывести из себя.
Фото: ФК "Спартак"