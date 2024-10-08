"Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в "Зените" и пошёл в команду, в которой он играет. Койта мне не нравится. Да, он провел на поле мало времени, но, когда он был на поле, ничего не менялось. Пока он не попадает в игру ЦСКА", - сказал Кузнецов.
Данил Круговой перешел в ЦСКА из петербургского "Зенита" этим летом в статусе свободного агента, до этого левый защитник играл во второй команде сине-бело-голубых. Круговой подписал с "армейцами" контракт до июня 2028 года, его рыночная трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Данил регулярно попадает в стартовый состав, за московский клуб Данил провел все 11 на данный момент матчей РПЛ и четыре в Кубке России, на его счету три голевых передач и один забитый мяч.
После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 20 очков.
Источник: Metaratings
Кузнецов: Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в "Зените"
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил игру "армейцев" в текущем сезоне, выделив крайнего защитника Данилы Кругового.
Фото: ЦСКА