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Первый тренер Соболева: конкуренция в "Зените" и "Спартаке" примерно на одном уровне

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева, оценил его игру в первых матчах за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Конкуренция в "Зените" намного выше, чем в "Спартаке"? Нет, примерно на одном уровне. В "Спартаке" есть Николсон, Угальде. Гонду больше конкурирует с Глушенковым. Кассьерра может вместе с Соболевым играть. Скоро Александр будет выходить на поле с первых минут", - сказал Горбунов.

Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в конце августа, с 27-летним игроком подписали контракт на три года, до лета 2027-го. В трудовом договоре есть опция продления еще на один сезон. Соболев провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Соболев Зенит
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