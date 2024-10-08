"Конкуренция в "Зените" намного выше, чем в "Спартаке"? Нет, примерно на одном уровне. В "Спартаке" есть Николсон, Угальде. Гонду больше конкурирует с Глушенковым. Кассьерра может вместе с Соболевым играть. Скоро Александр будет выходить на поле с первых минут", - сказал Горбунов.
Александр Соболев перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в конце августа, с 27-летним игроком подписали контракт на три года, до лета 2027-го. В трудовом договоре есть опция продления еще на один сезон. Соболев провел за сине-бело-голубых семь матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
Первый тренер Соболева: конкуренция в "Зените" и "Спартаке" примерно на одном уровне
Александр Горбунов, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева, оценил его игру в первых матчах за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"