"Александру завтра предстоит операция, она пройдет в Санкт-Петербурге. Он — боец, духом не падает. Пропустит около шести-восьми месяцев. Благодарны "Зениту", они предложили свою помощь, Саша их воспитанник", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
В матче 11-го тура чемпионата России с воронежским "Факелом" защитник махачкалинского "Динамо" Александр Сандрачук порвал крестообразные связки колена.
В текущем сезоне Сандрачук провел за махачкалинский клуб во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. В январе игроку исполнится 23 года.
После 11-ти сыгранных туров "Динамо" Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 11 набранных очков.
Газизов - о травме Сандрачука: благодарны "Зениту", они предложили свою помощь, Саша их воспитанник
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о травме Александра Сандрачука.
Фото: "Матч ТВ"