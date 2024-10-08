Напомним, встреча между "Спартаком" и "Ростовом" прошла на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. Один из голов "Спартак" забил после ошибки Глебова.
- Он профессионал, в свои 24 года уже сколько сезонов отыграл… Уже три года подряд пишут, что его "Спартак" хочет. Поэтому мне не кажется, что на него это давит. Не так давно он "Спартаку" сумасшедший гол забил, сравнял счет на последних секундах. Так что это все не связано, мне кажется, - передает слова армянского футболиста "РБ Спорт".
Глебов является игроком "Ростова" с 2019 года. На его счету в текущем сезоне 15 матчей за донскую команду во всех турнирах и один забитый гол.
Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" проявляет активный интерес к Глебову и делал "Ростову" официальное предложение, но отказался от сделки из-за высокой стоимости футболиста.
Байрамян: уже три года пишут, что Глебова хочет "Спартак". Мне не кажется, что на него это давит
Хавбек "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос, не давил ли на его одноклубника Данилу Глебова интерес "Спартака" в недавнем очном матче команд.
Фото: ФК "Ростов"