Ушел из жизни бывший игрок "Шинника" и сборной России Артем Енин

На 49-м году жизни скончался бывший игрок ярославского "Шинника" и сборной России Артем Енин.

Фото: ФК "Шинник"

Об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба, выразив соболезнования родным и близким футболиста.



"Футбольный клуб "Шинник", спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артема Валерьевича Енина. Ярославский футбол понес большую утрату...", - говорится в сообщении.



Артем Енин выступал за ярославский "Шинник" с 1994-го по 2002-й годы, провел 131 матч, в которых забил шесть голов. Вместе с командой из Ярославля занимал высокие места в элите отечественного футбола.



В 1998-м году Артем Енин будучи игроком "Шинника" получил вызов в сборную России и провел один матч против сборной Испании. После окончания карьеры Артем Валерьевич работал в спортивной школе "Шинника".