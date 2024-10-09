"Трудно ответить, сможет ли Гончаренко изменить ситуацию в "Пари НН", потому что мы все уже запутались в этих перестановках в нижегородском клубе. Мне кажется, что тут бесполезно что?либо говорить. Когда Илича назначали, многие кричали, что это здорово. А ведь до его назначения уволили Юрана, который тоже был хорошим. Это какой?то бег по кругу, нет смысла даже говорить, будет ли лучше или хуже", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
О назначении Виктора Гончаренко главным тренером нижегородского "Пари НН" стало официально известно 9 октября. Между 47-летним белорусским специалистом и клубом заключен контракт на срок до конца сезона-2025/26. Последним наставником "Пари НН" был Саша Илич, который проработал в Нижнем Новгороде с мая до октября 2024 года.
На данный момент нижегородский клуб, набрав за 11 матчей 11 очков, занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России "Пари НН" за пять матчей заработал 1 очко и досрочно потерял все шансы на выход из группы.
"Это бег по кругу". Мостовой не видит смысла говорить, будет ли лучше в "Пари НН" с приходом Гончаренко
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером нижегородского "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"