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Глебов: по технике Черенкова можно сравнить с Головиным, Батраковым, Тюкавиным

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал просмотр сборной России художественного фильма о Фёдоре Черенкове.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Не ожидал, что будет настолько интересный фильм. Смотрится на одном дыхании. Я сидел рядом с Сашей Головиным, он даже боялся отойти в туалет и что-то пропустить, настолько ему было интересно. Хорошо, что сегодня более подробно познакомился с его жизнью. Думаю, по технике Черенкова можно сравнить с Головиным, Батраковым, Тюкавиным, если брать современных футболистов", - приводит слова Глебова "Евро-Футбол.Ру".

9 октября РФС организовал для сборной России закрытый просмотр художественного фильма о Фёдоре Черенкове - "Федя. Народный футболист". Этот фильм выйдет в широкий кинопрокат 31 октября.

Фёдор Черенков - рекордсмен московского "Спартака" по количеству официальных матчей, сыгранных за красно-белых на протяжении 1977-1990 гг., в 1991 г., в 1993 г. (494). За это время он трижды выиграл чемпионат СССР и один раз чемпионат России, а также однажды стал обладателем Кубка России. Кроме того, полузащитник 34 раза вышел на поле в составе сборной СССР.

Данил Глебов Сборная России Федор Черенков Спартак Александр Головин Монако Алексей Батраков Локомотив Константин Тюкавин Ростов Динамо
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