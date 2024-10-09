"Не ожидал, что будет настолько интересный фильм. Смотрится на одном дыхании. Я сидел рядом с Сашей Головиным, он даже боялся отойти в туалет и что-то пропустить, настолько ему было интересно. Хорошо, что сегодня более подробно познакомился с его жизнью. Думаю, по технике Черенкова можно сравнить с Головиным, Батраковым, Тюкавиным, если брать современных футболистов", - приводит слова Глебова "Евро-Футбол.Ру".
9 октября РФС организовал для сборной России закрытый просмотр художественного фильма о Фёдоре Черенкове - "Федя. Народный футболист". Этот фильм выйдет в широкий кинопрокат 31 октября.
Фёдор Черенков - рекордсмен московского "Спартака" по количеству официальных матчей, сыгранных за красно-белых на протяжении 1977-1990 гг., в 1991 г., в 1993 г. (494). За это время он трижды выиграл чемпионат СССР и один раз чемпионат России, а также однажды стал обладателем Кубка России. Кроме того, полузащитник 34 раза вышел на поле в составе сборной СССР.
Глебов: по технике Черенкова можно сравнить с Головиным, Батраковым, Тюкавиным
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал просмотр сборной России художественного фильма о Фёдоре Черенкове.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу