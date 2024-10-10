- В Нижнем Новгороде происходило что-то непонятное с тренерами. При Гончаренко есть возможность наладить стабильность, игру и атмосферу вокруг команды. Надеюсь, что у него всё получится и руководство не будет менять тренера после конца сезона, - цитирует бывшего футболиста "Чемпионат".
Напомним, Гончаренко на этой неделе стал главным тренером нижегородской команды, подписав контракт сроком на два сезона. Последним местом работы 47-летнего тренера был екатеринбургский "Урал", который он покинул в концовке прошлого сезона.
"Пари НН" в текущем сезоне в 11 матчах набрал 11 баллов и идет на 12-й строчке в таблице. В следующем туре нижегородцы на своем поле примут "Ростов", матч пройдет 19 октября, старт игры - в 14:00 мск.
Булыкин - о назначении Гончаренко: надеюсь, руководство "Пари НН" не будет менять тренера в конце сезона
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался после назначения Виктора Гончаренко на должность главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"