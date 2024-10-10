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В сборной Сирии подтвердили, что в ноябре проведут встречу с Россией

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Сборные Сирии и России в следующем месяце проведут товарищескую игру.
Фото: РФС
- Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдёт 19 ноября в России, - рассказал Эмад Амири, директор по коммуникациям сирийской ассоциации футбола.

Амири добавил, что встреча может пройти в Москве, Волгограде или Санкт-Петербурге. Точное решение будет принято позже.

Напомним, национальная сборная России отстранена от официальных матчей с зимы 2022 года. Свой последний матч сборная провела в сентябре, разгромив на выезде команду Вьетнама со счетом 3:0.

Ранее появлялась информация, что российская национальная команда в этом месяце может сыграть с Пакистаном, однако было принято решение отменить матч.

Источник: Sport24

сборная Сирии Сборная России
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