"Какой из топ-5 чемпионатов ему подходит по стилю? На мой взгляд, в Испании вряд ли бы получилось. Всё-таки там футбол более кружевной. В Италии или в Германии мог бы закрепиться. Но больше я даже склоняюсь к Германии. Немецкая Бундеслига — сильный чемпионат и будет им оставаться, где появляется много хороших футболистов", - приводит слова Балахнина Legalbet.
Данил Глебов, выступающий на позиции опорного полузащитника, защищает цвета "Ростова" с января 2019 года, когда он перешёл из махачкалинского "Анжи". С того времени футболист принял участие в 183 матчах, в которых забил 12 голов, отдал 16 голевых передач, получил 29 жёлтых карточек (1 из них стала второй в матче) и 2 прямых красных карточек.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с "Ростовом" рассчитано на срок до 30 июня 2028 года.
Балахнин: Глебов мог бы закрепиться в Италии или в Германии
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своим мнением о перспективах выступления капитана южан Данилы Глебова в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Ростов"