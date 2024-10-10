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Полузащитник "Зенита" Мостовой: только Европа - хотелось бы такой маршрут

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Футболист "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой ответил на вопрос, рассматривает ли он только европейские клубы в будущем.
Фото: ФК "Зенит"
- Наверное, только Европа, да. Хотелось бы такой маршрут. Но не буду загадывать, не хочу рассказывать в интервью о своих планах. Я много об этом говорил. Ну а там, как сложится, поживём – увидим, - передает слова атакующего полузащитника "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Мостовой принял участие в 12 матчах за "Зенит" во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Трансферная стоимость Мостового оценивается в три с половиной миллиона евро.

Мостовой принадлежит "Зениту" с 2019 года. В общей сложности 26-летний футболист провел за клуб с берегов Невы 150 матчей и забил 26 голов.

Андрей Мостовой Зенит
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