"Фигура Халка более значимая для "Зенита", чем Малкома. Халк ярче выступал и начал сразу приносить пользу сине-бело-голубым. Малком очень долго раскачивался: то травмы, то болезни. Когда Халку перекрывали левую ногу, он мог забить с правой. Он и до Петербурга играл ярко, поэтому это очень яркая звезда для команды. Он всё подтверждал своими способностями и действиями на поле", - приводит слова Горшкова Legalbet.
Халк выступал в составе петербургского "Зенита" с сентября 2012 года до июня 2016 года. Сине-бело-голубые выкупили его у "Порту" за 40 млн евро, а продали китайскому клубу "Шанхай СИПГ" за 56 млн евро. За петербуржцев футболист принял участие в 148 матчах, в которых забил 77 голов и отдал 59 голевых передач.
Малком выступал в составе петербургского "Зенита" с августа 2019 года до июля 2023 года. Сине-бело-голубые выкупили его у испанской "Барселоны" за 41,5 млн евро, а продали саудовскому клубу "Аль-Хилаль" за 60 млн евро. За петербуржцев футболист принял участие в 109 матчах, в которых забил 42 гола и отдал 24 голевых передач.
Александр Горшков: Халк выступал ярче Малкома и начал сразу приносить пользу "Зениту"
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Александр Горшков поделился своим мнением о значимости для сине-бело-голубых фигур Халка и Малкома.
Фото: ФК "Зенит"