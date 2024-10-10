"Нет, не согласен с этим выбором! По мне, Галактионов лучший тренер сентября с большим отрывом! "Краснодар" же заиграл более убедительно лишь с возвращением Кордобы! И перспективы у «быков» достаточно хорошие, учитывая большое количество побед и их эмоциональный фон!", - приводит слова Корнеева "РБ Спорт".
10 октября Российская Премьер-Лига объявила, что звание лучшего тренера сентября присвоено наставнику "Краснодару" Мураду Мусаеву. При этом данный выбор был сделан экспертами РПЛ и экспертами телеканала "Матч Премьер", а в голосовании болельщиков победил главный тренер московского "Локомотива" Михаила Галактионова.
После 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с одинаковым количеством очков - 27 - возглавляют "Краснодар" и московский "Локомотив".
Корнеев: по мне, лучший тренер сентября не Мусаев, а Галактионов - с большим отрывом!
Бывший спортивный директор московского "Локомотива" Игорь Корнеев прокомментировал выбор Российской Премьер-Лиги лучшим тренером сентября наставника "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Локомотив"