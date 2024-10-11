- Время покажет, пойдет ли назначение Гончаренко на пользу. Когда он подписывал контракт с "Пари НН", то все равно держал в голове, что его могут уволить. Назначение Гончаренко встряхнет футболистов, они будут серьезнее относиться к играм, - передает слова Тетрадзе Чемпионат".
Напомним, ранее наставником нижегородского клуба был Саша Илич, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. "Пари НН" имеет в своей копилке 11 баллов и идет на 12-й строчке в турнирной таблице.
Гончаренко в России тренировал ЦСКА, "Краснодар" и ряд других российских команд. Его последним клубом был екатеринбургский "Урал", из которого он был уволен в конце прошлого сезона.
Свой первый матч у руля "Пари НН" Гончаренко проведет 10 октября, соперником "Пари НН" станет "Ростов", начало матча запланировано на 14:00 мск.
Тетрадзе: назначение Гончаренко встряхнет футболистов "Пари НН"
Омари Тетрадзе, выступавший в прошлом за "Динамо", высказался о назначении Виктора Гончаренко главным тренером "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"