"Тема закрыта, иск "Барселоны» отклонён - справедливость восторжествовала", - заявил Медведев.
Накануне CAS вынес решение по спору между "Зенитом" и "Барселоной" по деталям перехода бразильца Малкова в петербургский клуб. Установлено, что у "Зенита" нет обязанностей выплачивать испанскому гранду компенсацию за тот период, когда сине-бело-голубые играли в групповой этапе Лиги чемпионов. Испанцы требовали по 490 тысяч евро каждый раз, когда команды выходила в этот этап турнира.
Напомним, Малком перешел из "Барселоны" в "Зенит" в августе 2019 года, где играл до лета 2023-го. После 27-летний бразилец переехал из России в Саудовскую Аравию, где сейчас выступает за клуб "Аль-Хиляль". Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 28 миллионов евро.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Медведев - о решении CAS по спору с "Барселоной": справедливость восторжествовала
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о трансфере вингера Малкома из "Барселоны".
Фото: ФК "Зенит"