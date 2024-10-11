"Глушенков - взрослый человек. Он сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива... Максим же не две бутылки водки выпивает, так что все нормально", - цитирует Радимова Metaratings.
Напомним, вингер "Зенита" Максим Глушенков ранее заявил, что может выпить после матча две бутылки пива по поллитра.
В нынешнем сезоне чемпионата России Глушенков принял участие в 7 матчах, в которых забил 7 голов и отдал один ассист. Часть игр футболист пропустил из-за различных травм. На данный момент форвард сине-бело-голубых делит первое место в бомбардирской гонке РПЛ с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым.
Радимов - о Глушенкове: он сейчас лучший бомбардир РПЛ. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего "Зенита" Максима Глушенкова о пиве.
Фото: ФК "Зенит"