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Радимов - о Глушенкове: он сейчас лучший бомбардир РПЛ. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего "Зенита" Максима Глушенкова о пиве.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков - взрослый человек. Он сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива... Максим же не две бутылки водки выпивает, так что все нормально", - цитирует Радимова Metaratings.

Напомним, вингер "Зенита" Максим Глушенков ранее заявил, что может выпить после матча две бутылки пива по поллитра.

В нынешнем сезоне чемпионата России Глушенков принял участие в 7 матчах, в которых забил 7 голов и отдал один ассист. Часть игр футболист пропустил из-за различных травм. На данный момент форвард сине-бело-голубых делит первое место в бомбардирской гонке РПЛ с полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым.

Владислав Радимов Максим Глушенков Зенит
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