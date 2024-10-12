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Капитан "Крыльев Советов": не скажу, сколько голов жду от Сергеева. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче

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Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков оценил игру вернувшегося в клуб форварда Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Все очень рады, что Сергеев присоединился к "Крыльям". Ни в какой адаптации он не нуждается, потому что в Самаре он уже играл на протяжении нескольких сезонов. Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче.

Иван Сергеев, играющий на позиции центрального нападающего, вернулся в "Крылья Советов" в сентябре, перейдя из "Зенита". Ранее игрок уже защищал цвета самарцев с 2020 по 2022-й. Стороны подписали контракт, рассчитанный до конца июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 5 матчах за самарскую команду, но пока не отличился результативными действиями. Всего на счету Сергеева 51+15 по системе гол плюс пас в 71 игре за "Крылья Советов".

Источник: Legalbet

Александр Солдатенков Крылья Советов Иван Сергеев
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