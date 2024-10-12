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Мостовой: отменять стажировку в "Спартаке" не собираюсь, она состоится чуть позже

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о стажировке в московском "Спартаке".
Фото: "Матч ТВ"
"Я пока в больнице, но чувствую себя хорошо. Понятно, что пока не до стажировки в "Спартаке" — здоровье на первом месте. Но отменять ее не собираюсь. Она состоится, но чуть попозже", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что Александр Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек. Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной СССР пройдет стажировку у Деяна Станковича в московском "Спартаке" - Мостовой обучается в академии РФС с лета 2023 года.

После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 19 очков. В 12-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле "Краснодар", который лидирует в турнирной таблице с 27-ю набранными очками.

Александр Мостовой Спартак
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