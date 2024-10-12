"Главным тренером не готов пока быть, но есть опция быть помощником. Я сказал, что помощником быть готов. Главным надо много всего делать, не готов", - цитирует Жиркова "РБ Спорт".
Юрий Жирков завершил карьеру игрока летом 2022 года, россиянин выступал за лондонский "Челси", "Химки", "Спартак" Тамбов, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и ЦСКА, а также за петербургский "Зенит".
Жирков провел в Российской Премьер-Лиге 337 матчей и записал на свой счет 25 забитых мячей и 70 результативных передач. Также на счету Юрия 105 матчей за сборную России и два забитых гола.
Жирков: главным тренером пока быть не готов
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков заявил, что в ближайшее время не собирается становиться тренером.
Фото: ФК "Зенит"