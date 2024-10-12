"Мне нравится, как действует Самошников из "Локомотива" один в один. На скорости, всё с умом делает. Ещё Кисляк из ЦСКА — один из лучших дриблёров в лиге. Ещё один большой плюс у него — великолепно видит поле ... Отмечу его действия и Самошникова. Сейчас вообще удивляет молодёжь. Идёт доверие к молодым игрокам, и видно, как они раскрываются. Любо-дорого смотреть, когда они выходят и за несколько месяцев прибавляют и показывают отличный уровень футбола", - приводит слова Игнатовича Legalbet.
Илье Самшникову 26 лет. Он с июля 2023 года выступает за московский "Локомотив" на позиции левого защитника. В текущем сезоне футболист принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 3 жёлтых карточки. Ранее Самошников выступал в составе таких клубов, как московский "Арарат", ярославский "Шинник", московское "Торпедо", казанский "Рубин".
Матвею Кисляку 19 лет. Он с января 2020 года выступает за московский ЦСКА на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне футболист принял участие в 10 матчах, в которых забил 1 гол. и получил 3 жёлтые карточки. Ранее Кисляк занимался футболом в школе "Чертаново".
Игнатович: Кисляк из ЦСКА — один из лучших дриблёров в РПЛ. Ещё отмечу действия Самошникова из "Локомотива"
Экс-форвард московского "Динамо" и спортивный директор филиала академии бело-голубых в Санкт-Петербурге Павел Игнатович поделился своим мнением о молодых футболистах в России.
Фото: ПФК ЦСКА