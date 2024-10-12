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Березовский - об уходе Шунина из "Динамо": нужно ценить людей, которые преданы клубу с самого детства

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Экс-вратарь московского "Динамо" и тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский выразил удивление расставанием бело-голубых с вратарём Антоном Шуниным.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Удивился, что с ним не продлили рабочие отношения. Нужно ценить таких людей, которые были преданы "Динамо" с самого детства. Лунев — отличный вратарь, но я все равно, честно говоря, удивлен, что не нашлось места для Шунина. Хотя бы в тройке вратарей, которые все время попадают в заявку", - приводит слова Березовского "Известия".

Антон Шунин - воспитанник московского "Динамо". На протяжении всей своей карьеры выступал только в составе бело-голубых. На счету вратаря всего 366 матчей, проведённых за основную команду. Голкипер всего 125 матчей сыграл "на ноль", а в оставшихся 241 матче всего пропустил 408 голов.

В июле срок контракта между 37-летним голкипером и "Динамо" истёк, после чего руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с игроком. На данный момент Антон Шунин находится в статусе свободного агента без команды, о завершении карьеры футболист не объявлял.

Шунин Антон Андрей Лунев Динамо Роман Березовский
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