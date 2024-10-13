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Президент Медиалиги допустил закрытие лиги из-за противоречия законодательству

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Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном закрытии лиги в связи с инцидентом, который произошёл с блогером Михаилом Литвиным.
Фото: скриншот с видео из телеграм-канала "Крысева | Медиа футбич"
"Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть. Но есть масса других организаций, которые оказывают пагубное влияние на молодежь. Думаю, что произошедшая ситуация — исключение из правила, нежели систематическое нарушение нами каких-либо правовых актов", - приводит слова Осипова "СЭ".

12 октября в Москве на стадионе "Москвич" состоялся матч 6-го тура Кубка Медиалиги, в котором LitEnergy принимал ростовский СКА.

Во время матча болельщики, которые находились на трибунах, скандировали оскорбительные кричалки в адрес блогера и президента Lit Energy Михаила Литвина. Тот в ответ на эти слова забрался на трибуну и по лицу ударил фаната. Далее последовала массовая потасовка, из-за которой матч был на некоторое время приостановлен.

Впоследствии Литвин был задержан правоохранительными органами до понедельника.

Медиалига
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