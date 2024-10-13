"Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть. Но есть масса других организаций, которые оказывают пагубное влияние на молодежь. Думаю, что произошедшая ситуация — исключение из правила, нежели систематическое нарушение нами каких-либо правовых актов", - приводит слова Осипова "СЭ".
12 октября в Москве на стадионе "Москвич" состоялся матч 6-го тура Кубка Медиалиги, в котором LitEnergy принимал ростовский СКА.
Во время матча болельщики, которые находились на трибунах, скандировали оскорбительные кричалки в адрес блогера и президента Lit Energy Михаила Литвина. Тот в ответ на эти слова забрался на трибуну и по лицу ударил фаната. Далее последовала массовая потасовка, из-за которой матч был на некоторое время приостановлен.
Впоследствии Литвин был задержан правоохранительными органами до понедельника.
Президент Медиалиги допустил закрытие лиги из-за противоречия законодательству
Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном закрытии лиги в связи с инцидентом, который произошёл с блогером Михаилом Литвиным.
Фото: скриншот с видео из телеграм-канала "Крысева | Медиа футбич"