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Гасилин: "Краснодар" Мусаева играет очень неплохо, но может сказаться логистика

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Экс-футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Конкуренты "Зенита"? "Краснодар" Мусаева играет очень неплохо, но может сказаться логистика. В "Локомотиве" все хорошо, игра идет, они долго могут быть в чемпионской гонке, но без спада сезон пройти тяжело", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

После 11-ти туров в российской Премьер-лиге действующий чемпион страны "Зенит" занимает 3-е место. В активе сине-бело-голубых 26 очков. Выше в таблице располагаются "Краснодар" и "Локомотив", которые набрали на 1 очко больше. По дополнительным показателям подопечные Мурада Мусаева опережают "железнодорожников".

Алексей Гасилин Зенит Краснодар Локомотив
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