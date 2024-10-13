"Рифат Жемалетдинов еще травмирован. Ему нужно время, чтобы восстановиться", - сказал Николич после товарищеского матча с "Пари НН" (2:2).
Рифат Жемалетдинов, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в ЦСКА из "Локомотива" минувшим летом в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт на один год. 28-летний хавбек провел за "армейцев" 14 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Николич - о Жемалетдинове: ему нужно время, чтобы восстановиться
Наставник ЦСКА Марко Николич рассказал о физическом состоянии хавбека Рифата Жемалетдинова.
Фото: ПФК ЦСКА