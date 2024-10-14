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Вопрос об участии Лунева и Тюкавина в 12-м туре РПЛ с "Рубином" будет решаться ближе к матчу

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Вратарь и форвард московского "Динамо" Андрей Лунев и Константин Тюкавин могут пропустить матч 12-го тура РПЛ против "Рубина".
Фото: ФК "Динамо"
"На данном этапе Тюкавин и Лунев тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с "Рубином" будет решаться ближе к матчу. Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе", - цитирует пресс-службу команды "Матч ТВ".

Полузащитник Даниил Фомин, нападающий Константин Тюкавин и вратарь Андрей Лунев были приглашены на октябрьский сбор национальной команды России, который проходил в Новогорске и завершился 10 октября. По медицинским причинам Лунев и Тюкавин досрочно покинули расположение сборной. Голкипер из-за перенапряжения был направлен в "Динамо" для полноценного восстановления, а у форварда Тюкавина обнаружили ОРВИ.

Матч 12-го тура РПЛ между "Рубином" и столичным "Динамо" пройдет в Казани в воскресенье, 20 октября.

Андрей Лунев Константин Тюкавин Динамо
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