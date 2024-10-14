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Sport24: сборная Туркменистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией

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Сборная России не сыграет с Туркменистаном в ноябре.
Фото: Sport24
"Россия настаивала на проведении игры в Москве или других городах РФ, поэтому в Туркменистане отказались от этого варианта, и занимаются поиском соперников, которые могут сыграть в Ашхабаде. Однако в будущем вариант с матчем сборных Туркменистана и России совсем не исключен", - сообщает источник Sport24.

Напомним, что в октябрьскую международную паузу РФС не смог найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России, национальная команда Пакистана отказалась от товарищеской игры с Россией.

Сообщалось, что в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Сирией и Брунеем. В сентябре сборная России одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче, который состоялся в Ханое, со счетом 3:0. Матч с Таиландом был отменен из-за испортившихся погодных условий.

Также в 2024 году национальная команда России одержала победу над Сербией в товарищеском матче, который прошел на стадионе московского "Динамо", со счетом 4:0. В июне подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Белорусии на выезде с таким же счетом.

Сборная России Сборная Туркменистана
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