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Гильерме: если я завершу карьеру, "Локомотив" ждёт меня

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Бывший вратарь сборной России Маринато Гильерме признался, что склоняется к варианту с завершением профессиональной карьеры футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сомнения еще есть, завершать карьеру или нет. Но всё идет к тому, что пора уже завершать. Конкретных предложений от "Локомотива" пока нет, но мне сказали, что если я завершу карьеру, они меня ждут, и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе. Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с "Локомотивом", - приводит слова Гильерме "Матч ТВ".

Маринато Гильерме в 2007-2024 гг. выступал в составе московского "Локомотива". Всего на счету вратаря 387 матчей за "железнодорожников", из которых 143 игры он отыграл "на ноль". В оставшихся матчах голкипер пропустил 385 голов.

После истечения этим летом срока контракта с "Локомотивом" 38-летний футболист находится в статусе свободного агента.

В ноябре 2015 года бразилец Гильерме получил российское гражданство, после чего принял участие в 19 матчах за сборную России.

Маринато Гильерме Локомотив
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