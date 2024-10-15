"Сейчас такие реалии, что тяжело. Не такое отношение к российским футболистам, как раньше. Мы особо никому не нужны, и нас не ценят. Головин — отдельное. Если говорить про Далера [Кузяева - прим. ред.], это другая история. Он ушел свободным агентом, за него не платили никакие деньги. Это другое. А за меня должны заплатить", - приводит слова Баринова "Матч ТВ" со ссылкой на эфир программы "Громко".
Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" на позиции опорного полузащитника. В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.
В период летнего трансферного окна в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны испанского "Алавеса". Игрок в интервью отмечал, что не собирается менять команду при значительном сокращении заработной платы.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет 8 млн евро.
Баринов - о российских футболистах в Европе: мы особо никому не нужны, и нас не ценят
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал отношение в Европе к российским футболистам.
Фото: ФК "Локомотив"