Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
17:00
КомпозитНе начат
Уфа
17:00
ШинникНе начат
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Баринов - о российских футболистах в Европе: мы особо никому не нужны, и нас не ценят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал отношение в Европе к российским футболистам.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас такие реалии, что тяжело. Не такое отношение к российским футболистам, как раньше. Мы особо никому не нужны, и нас не ценят. Головин — отдельное. Если говорить про Далера [Кузяева - прим. ред.], это другая история. Он ушел свободным агентом, за него не платили никакие деньги. Это другое. А за меня должны заплатить", - приводит слова Баринова "Матч ТВ" со ссылкой на эфир программы "Громко".

Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" на позиции опорного полузащитника. В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.

В период летнего трансферного окна в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны испанского "Алавеса". Игрок в интервью отмечал, что не собирается менять команду при значительном сокращении заработной платы.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дмитрия Баринова составляет 8 млн евро.

Локомотив Дмитрий Баринов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится