"Считаю, что Владислав [Радимов] выдвинул очень интересную идею. Вчера на матче эта тема обсуждалась. Даже предлагались составы. Ясно, что собрать состав из 20 первоклассных легионеров, которые по уровню игры не уступают Вьетнаму, Сирии или Брунею, было бы интересно. Такого еще не было, но всё бывает в жизни в первый раз", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Сборная России вынуждена была досрочно завершить октябрьский учебно-тренировочный сбор, так как сборная Пакистана, несмотря на достигнутую ранее договорённость, отказалась от проведения товарищеского матча. Других соперников Российский футбольный союз не нашёл.
На этом фоне неоднократно высказывались идеи организации матча национальной команды России против сборной легионеров Российской Премьер-Лиги, сборной игроков Медиалиги, сборной игроков Первой лиги.
Медведев назвал интересной идею проведения матча между сборной России и легионерами РПЛ
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил идею о проведении матча между национальной командой России и сборной легионеров РПЛ.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу