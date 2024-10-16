"Для меня вообще нет ничего удивительного, что он заходит и с первого тура начинает играть по 90 минут, играя в теннис, тренируясь с хоккеистами, играя в Т-Лиге, потому что уровень мастерства настолько высок, настолько стабилен…", - приводит слова Слуцкого Sport24 со ссылкой на подкаст "Лига уличного футбола".
Артём Дзюба, будучи свободным агентом, 12 сентября подписал однолетний контракт с дебютантом Российской Премьер-Лиги, тольяттинским "Акроном". С момента своего перехода 36-летний нападающий принял участие в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. На данный момент он является лучшим бомбардиром как в истории чемпионатов России (забил 161 гол за 426 матчей), так и в истории сборной России по футболу (забил 30 голов за 55 матчей).
"Уровень мастерства настолько высок". Слуцкий не удивлён, что Дзюба с первого тура играет по 90 минут
Главный тренер китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий поделился своим мнением о текущих выступлениях нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"