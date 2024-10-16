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Игрок "Балтики" Гассама: "Зенит" - это русский "ПСЖ", но настоящему "ПСЖ" они сильно уступают

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Французский защитник "Балтики" Натан Гассама сравнил петербургский "Зенит" с "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "Зенит"
"Да, бесспорно, они ("Зенит") - русский "ПСЖ". Но если "Зенит" сравнить с настоящим "ПСЖ", то они сильно им уступают. Поэтому выиграть Лигу 1 для них было бы практически нереально, но быть в топ-5 они бы смогли", - сказал Гассама.

"ПСЖ" после семи туров идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая на два очка от "Монако". Парижане пока ни разу не проигрывали в Лиге 1. Отметим, что за столичный клуб играет российский голкипер Матвей Сафонов, который провел три матча и пропустил два мяча.

Петербургский "Зенит" после 11 туров Российской Премьер-Лиги идет на третьей строчке с одним поражением и 26-ю набранными очками, отставая от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" на один балл. Последние шесть сезонов сине-бело-голубые выигрывали золотые медали российского чемпионата.

Источник: "Советский спорт"

ПСЖ Зенит
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