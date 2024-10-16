"Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить "Золотой мяч" в свое время. Это были самые большие звезды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с "Ливерпулем". Все эти игроки начинали со мной", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", "Кайрат" и "Кубань". Всего нападающий провел 637 матчей и записал на свой счет 141 забитый мяч и 190 голевых передач. Нападающий завершил карьеру игрока в 2019 году.
Александр Кержаков был игроком петербургского "Зенита", московского "Динамо", "Севильи" и "Цюриха". Россиянину удалось отметиться 204-мя забитыми голами и 82-мя результативными передачами в 510-ти встречах. Кержаков завершил карьеру игрока в 2017 году.
Владислав Радимов в разные годы выступал за петербургский "Зенит", московский ЦСКА, испанскую "Сарагосу", московское "Динамо" и самарские "Крылья Советов". Полузащитник отметился 47-ю забитыми мячами и 47-ю голевыми передачами в 391-м матче. Радимов завершил карьеру в 2009 году.
Петржела: Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить "Золотой мяч" в свое время
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Владислав Радимов заслуживали получить "Золотой мяч".
Фото: ФК "Зенит"